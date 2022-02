Liceo Sella: avanti tutta con i lavori, primi rientri in classe previsti a marzo

Il condizionale è d'obbligo, ma se non ci saranno intoppi di alcun genere, alla fine di marzo, al massimo nei primi giorni di aprile, alcune delle classi che sono state allontanate dalla scuola per la presenza di amianto nel pavimento potranno fare ritorno.

“I lavori stanno andando avanti spediti come da programma – spiega il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo - , quindi direi che i tempi saranno rispettati e i primi allievi potrebbero entrare a fine marzo”.

Il preside dell'istituto Gianluca Spagnolo non nasconde la sua impazienza. “Ringrazio tutti per la disponibilità perchè i miei ragazzi sono stati accolti in più spazi. Spiace solo per l'indirizzo Classico che è quello che è stato più sacrificato e si trova diviso tra la media San Francesco dove c'è una classe, l'edificio di via Cavour e al Sella Lab. Sono tutte classi molto accoglienti, solo che i ragazzi non sono assieme. Facile immaginare che saranno quelli che farò entrare per primi”.

Attualmente le 50 aule del Liceo sono dislocate tra la media San Francesco (qui c'è un’aula, affiancata da locali complementari come l’aula docenti, quella per le ore alternative alla religione, e quella per i gruppi di linguistici), sette sono nel vicino edificio scolastico di Via Cavour 5, altre tre presso la sede dell’ITI di Corso Pella 10 e tre presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Corso Pella 4; sei sono al Sella Lab, 15 presso la ludoteca di Via Dorzano 1 e 15 alla palazzina universitaria di Città Studi.