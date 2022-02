Ucraina, la testimonianza della scrittrice Rodica: "Io e mia sorella stiamo pregando per i nostri parenti"

Sono giorni di tensione e paura per la comunità ucraina mondiale in seguito all’attacco delle forze armate russe che hanno invaso il Paese, oltre che in seguito alla risposta del presidente americano Joe Biden che, in una conferenza svoltasi ieri, giovedì 24 febbraio, ha dichiarato l’intenzione di colpire duramente l’economia russa, al fine di toglierle le risorse in grado di mantenere un esercito.

Tra le persone che sono entrate in contatto con questa realtà locale c’è anche l’ex giornalista e scrittrice ucraina Rodica, da 20 anni in Italia ma con parenti ancora nella zona ora toccata dalla guerra: “La situazione peggiora ogni giorno – racconta con voce spezzata la donna – e la distanza fa ancora più male. Io soffro tantissimo. Io e mia sorella stiamo pregando per i nostri parenti. Io e lei non vogliamo più andare lì, la situazione è terribile. Prego per avere tranquillità. Questa notte ci sono stati di nuovo bombardamenti. Loro sono là, noi qua. Noi siamo totalmente dentro tristi e preoccupati per la nostra Ucraina che non riusciamo a pensare a altro. Io sono una credente e forse è il Signore che potrà ascoltarci. Ci sono molte cose che non possiamo sapere e questo ci distrugge”.