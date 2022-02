Crisi Ucraina, Draghi alla Camera dei Deputati: "L'Italia condanna con assoluta fermezza l'invasione"

Il Presidente Draghi durante il discorso in aula

Più volte si è interrotto quasi commosso, e più volte è stato interrotto da applausi.

E' un Presidente provato quello che ha parlato in aula a Montecitorio questa mattina del 25 febbraio poco prima delle 11. "L'Italia condanna con assoluta fermezza l'invasione - ha affermato a un certo punto Mario Draghi - , che noi giudichiamo inaccettabile. L'attacco è una gravissima violazione della sovranità di uno Stato libero e democratico, una violazione dei trattati internazionali e una violazione dei più fondamentali valori europei. Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popoli e del Governo italiano alla popolazione ucraina e al suo Presidente".

Draghi ha anche dichiarato di aver avuto un appuntamento telefonico questa mattina con Zelensky alle 9,30 ma di non essere riuscito a parlargli. "Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato - ho continuato Draghi - , ma dobbiamo essere consapevoli che l'agenda della Russia e del suo Presidente è però vasta, complessa e a lungo premeditata. Ho la sensazione di essere solo allo stadio iniziale di una profondo cambiamento nelle relazioni internazionali che ci hanno accompagnato nei 70 anni che sono passati dalla fine della seconda guerra mondiale".