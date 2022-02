Biella, i giovani del Liceo Sella hanno portato in piazza il loro pensiero, foto Pisani per Newsbiella.it

Alternanza scuola lavoro, educazione civica e sessuale, esame di maturità: queste alcune delle tematiche che i giovani biellesi hanno portato oggi venerdì 25 febbraio in piazza Vittorio Veneto a Biella, dove si sono ritrovati alle ore 15:30 circa, per manifestare il loro punto di vista sull’istruzione.

L’idea nasce all’interno di una classe seconda del liceo G&Q Sella da un gruppo di studenti che, a seguito delle proteste avvenute in altre parti d’Italia, ha deciso di attivarsi: “Volevo portare più argomenti possibili – raccontano gli organizzatori – Biella è un posto in cui c’è bisogno di far sentire la nostra voce. Avremmo voluto vedere più partecipazione ma l’autorizzazione è arrivata solo tra martedì e mercoledì e forse questo ha influito sui numeri”.

Si parte quindi dall’alternanza scuola lavoro e dagli ultimi casi relativi alla sicurezza che hanno portato alla scomparsa di Lorenzo Parelli, colpito da una trave d’acciaio durante il suo ultimo giorno di stage, e Giuseppe Lenoci, sedicenne morto durante un incidente stradale. Ma c’è molto di più: “Ci è capitato spesso – proseguono – di vedere ragazzi trattati male durante gli stage da persone evidentemente non in grado di insegnare. Bisogna elaborare un programma che permetta ai giovani di formarsi nei luoghi di lavoro e devono essere affidati a persone in grado di svolgere il ruolo di tutor”.

Passando al tema dell’educazione sono principalmente due le aree oggetto di protesta: “Di educazione sessuale ne abbiamo sentito parlare solo una volta e sicuramente non è sufficiente per essere preparati. Per quanto riguarda l’educazione civica – spiegano gli organizzatori – c’è bisogno di trattare di più l’attualità. Ieri abbiamo discusso della guerra in Ucraina e troviamo che quella sia stata una lezione utile”.

Infine, la gestione dell’esame di maturità: “Troppe cose cambiano troppo velocemente ed è difficile orientarsi, soprattutto dopo due anni di pandemia che hanno visto classi scomporsi e ricomporsi dopo la DAD”.

La manifestazione, con circa una trentina di partecipanti, si è conclusa ad un’ora circa dal suo inizio ma la testimonianza di una gioventù attiva è sicuramente un segno positivo per un territorio che necessità della loro partecipazione.