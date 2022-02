Rugby, derby piemontese e scontro al vertice della classifica di girone

Forti del successo ottenuto domenica a Genova, gli Orsi stanno preparando il recupero dell’ottavo turno che prevede per loro la trasferta a Grugliasco, in casa del Cus Torino.

Un incontro importantissimo per la stagione 2021/2022, che vedrà opposte due compagini piemontesi che fino a questo momento hanno ottenuto l’en plein di vittorie tanto da ricoprire i primi due scalini della classifica di girone: Cus Torino in vetta con 39 punti e otto incontri giocati, Biella Rugby al secondo posto con 33 punti e sette partite giocate.

“Alla fine, non siamo noi quelli che hanno qualcosa da perdere”, commenta Marco Porrino, head coach dei gialloverdi, “Torino si trova in cima alla classifica, saranno loro a dover dimostrare di meritarla, e sicuramente la meritano. Hanno una difesa fortissima, un calciatore con una percentuale di realizzazioni stratosferica e, complessivamente, un gioco ‘basico’, ma sicuro e di enorme provata efficacia. Noi abbiamo affrontato questo campionato senza alcuna ambizione di classifica, stravolgendo il nostro game plane e, quasi inaspettatamente, ci siamo ritrovati ad affrontare un incontro tanto importante. Senza l’obiettivo di vincere il campionato, abbiamo impostato un gioco completamente diverso, partendo dalla filosofia che volevamo divertirci e fare divertire. Un gioco piacevole, ma sicuramente più rischioso. Non andremo a stravolgere nulla. A noi piace il nostro gioco e a Grugliasco andremo a fare la nostra partita. In spogliatoio e sul campo durante gli allenamenti, i ragazzi cono concentrati, ma sereni. Sarà dura, durissima, ma mi aspetto che i miei ragazzi scendano in campo con la giusta attitudine, quella delle grandi occasioni, con grande mentalità e voglia di giocare e dare tutto. La mentalità giusta è la base per poter essere competitivi in campo. Mi permetto di fare un appello a tutti i nostri tifosi: la squadra ha bisogno del vostro sostegno. Se riuscite ad organizzarvi, venite a sostenerci a Grugliasco, sarete il sedicesimo uomo gialloverde in campo”.

Kick off alle 13.

Serie A rec. Rd. VIII – 20.02.22. Cus Torino – Biella Rugby; Parabiago – I Centurioni; Rugby Milano – VII Torino; Amatori Alghero – Pro Recco.

Classifica. Cus Torino punti 39; Biella Rugby 33; Asd Rugby Milano 24; Parabiago 23; I Centurioni 18; VII Rugby Torino 10; Amatori Alghero 9; Cus Genova 7; Pro Recco 0.

