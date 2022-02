IL PD BIELLESE chiede Unità di tutte le forze politiche italiana per rafforzare la PACE e la solidarietà

In questi drammatici momenti ci stringiamo alla Comunità Ucraina che risiede nel Biellese e che con dolore e paura guarda agli avvenimenti che stanno sconvolgendo la loro terra lontana. Condividiamo l’apprensione per i famigliari e gli amici lontani, l’angoscia per i pericoli che corrono le loro vite e per la sorte della loro patria che rischia la disgregazione se verranno attuati i piani dell’aggressore. Confidiamo che le democrazie occidentali e in particolare l’Europa mettano in opera qualsiasi azione diplomatica per porre termine a questa assurda guerra, foriera solo di nuovi orrori e spargimento di sangue. Auspichiamo che sia ristabilito il sacro diritto dei popoli di scegliere in modo autonomo e democratico il proprio governo e che venga tutelata la sicurezza dei propri confini. Il Partito Democratico Biellese assicura la partecipazione a tutte le manifestazioni e invii di aiuti al sofferente popolo ucraino.