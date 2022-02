Biella Motor Team, debutto nel fine settimana per le vetture storiche, foto Ciro Simoni

La Ronde del Canavese, la prima gara della stagione in Piemonte che si è disputata domenica 20 febbraio ha riservato diverse soddisfazioni alla scuderia Biella Motor Team.

Alla fine i migliori sono stati Stefano Serini e Luca Ferraris con la Mitsubishi Lancer Evo IX che hanno chiuso diciottesimi assoluti e primi di classe N4. Il navigatore Alessandro Rappoldi che correva con Antonio Rotella (Renault Clio) ha chiuso ventitreesimo assoluto e quarto di classe Rally4. Nella stessa classe nono posto, quarantasettesimo assoluto, per il navigatore Andrea Viola che faceva coppia con Fabrizio Babando su una Peugeot 208. Seconda in A5, invece, per Martina Decadenti che correva a fianco di Enrico Gatto su una Fiat Panda Kit. Nella generale si è classificata cinquantacinquesima. Dodici posizioni dopo ci sono William Valetti e Vanessa Lai che hanno agguantato il quarto posto di classe N3 con la Renault Clio RS. Nella stessa classe, con un’altra Clio, hanno corso anche Primino Clerico ed Enrico Friaglia che sono finiti settimi, ottantaquattresimi nella generale. Settantesimi Alessandro Colombo e Matteo Grosso che hanno portato la loro Peugeot 106 Rallye al primo posto di classe N1.

Il prossimo week end segna invece il debutto delle vetture storiche. A Varese si disputa il Rally dei Laghi per auto moderne al cui seguito corrono le storiche nel rally denominato Rievocazione storica AC Varese. Partenza nel tardo pomeriggio di sabato 26 per la prima prova speciale, le restanti sei si correranno domenica 27. Nel Rally dei Laghi la Biella Motor Team schiera il navigatore Alessandro Rappoldi al fianco del lombardo Luciano Calini su una Renault Clio RS Rally5. Il loro numero è il 51. Nel rally storico con il 204 partono Claudio Bergo ed Eraldo Botto con la Toyota Celica del 4° Raggruppamento mentre il 209 è stato assegnato alla Porsche 911 S del 2° Raggruppamento di Franco Vasino e Fausto Bondesan. Due numeri dopo parte l’Autobianchi A112 Abarth del 3° Raggruppamento di Alberto Corsi ed Ilaria Magnani.

In provincia di Arezzo si corre invece il Rally storico Valle del Tevere, prova d’apertura del Campionato italiano terra. La scuderia biellese schiera (numero 205) il navigatore Luigi Cavagnetto che correrà al fianco di Federico Ormezzano sull’abituale Talbot Lotus.