Riceviamo e pubblichiamo questo invito:

"Un NO alla guerra e' gridato a gran voce da tante persone. L'appuntamento, per chi crede nel valore della pace e per chi si sente cittadino nel mondo, e' per sabato 26 febbraio alle 16 in piazza Eugenio Curiel a Biella. L'invito e' quello di portare un solo simbolo: la bandiera della Pace".