A Chiavazza il Carnevale torna in presenza con “Cucucuba”

Domani, venerdì 25 febbraio, non prendete appuntamenti. Alle 21 al Teatro Parrocchiale di via Firenze a Chiavazza è in programma lo spettacolo teatral-carnevalesco "Cucucuba" (testi di Carlo Ceccon e regia affidata ad Annalisa Zanni).

Dopo l’evento dell'anno scorso, trasmesso in diretta da Retebiellatv e dai social della città di Biella, l'inossidabile Franco Caucino, indiscusso "sovrano" del Carnevale di Chiavazza, che da tempo dà vita alla storica maschera del rione, tornerà sul palco per questa nuova divertente commedia.

Info al numero 339-3248474. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Si ricorda che è obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2 e l'esibizione del Super Green Pass.