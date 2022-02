VdA logistica alla fiera Myplant e Garden, il Salone internazionale del verde, FOTO

Myplant e Garden riparte dopo due anni con oltre 700 espositori italiani ed esteri, ed è boom. Tra gli stand, c'è quello di VdA logistica.

Azienda con sede a Cerrione (BI), con una flotta di circa 30 mezzi e un'esperienza lavorativa da oltre quattro generazioni VdA è specializzata nel servizio logistica e trasporti a livello europeo. Il 30 per cento del fatturato dell'azienda interessa il mercato del florovivaismo. E tra le mete a cui fanno capo più spesso i suoi mezzi c'è la Toscana, prima regione italiana per la produzione complessiva di fiori e piante ornamentali.

Complice anche la pandemia, i trasporti negli ultimi anni hanno conosciuto un incremento, in tutti i generi, fiori e piante compresi. Dietro all'aumento del fatturato, specialmente in questo settore, c'è un livello molto efficiente e professionale dell'azienda biellese. "Ad avere successo a livello commerciale in questo settore, ci ha aiutato molto il passaparola. Il 70% delle piante che trasportiamo sono vive - spiega Marco Leonardi, uno dei titolari – motivo per cui dobbiamo averne molta cura nel trasportarle. Le aziende florovivaistiche hanno una necessità di scegliere dei partner affidabili, ovvero con mezzi adeguati e con personale molto qualificato, affiché il trasporto avvenga eseguito nei migliore dei modi. Io e mio fratello Andrea guardiamo lontano, siamo convinti che il mondo della logistica sia in continua espansione ed evoluzione".

Le aziende devono pensare al loro core business e non alla gestione delle merci. Avvalendosi di un partner logistico come VdA, avranno un servizio a 360 gradi con personale competente e dei costi certi e competitivi.

“Durante la pandemia – conclude Leonardi - , non ci siamo mai fermati, e riteniamo che il mondo dei trasporti abbia dato una grossa mano durante l'emergenza. Il Covid ha rappresentato un forte impatto a livello economico e ha richiesto una risposta efficace all'emergenza, capacità di prendere decisioni in tempi rapidi e collaborazione aperta con costante dialogo tra le forze in campo fornendo un'adeguata risposta alla situazione”.