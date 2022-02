Nuovo consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, Cravero succede a Calvelli

Si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio e degli altri Organi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella.

E' stato eletto presidente Roberto Cravero, stimato professionista, subentrando alla lunghissima ed apprezzata presidenza di Domenico Calvelli, non rieleggibile in questa tornata per raggiunto limite di mandati consecutivi e che resta tuttavia alla guida, quale presidente, della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella - Fondazione italiana di Giuseconomia e direttore della rivista nazionale "Il Commerci@lista - L'Avvoc@to".

Eletti a comporre il Consiglio sono risultati, oltre al neo presidente, Corrado Ogliaro, Elena Costanza, Gabriele Colombera, Floreano Locatelli, Marco Pichetto Fratin, Donatella Collodel, Anna Maria Fileppo, Guglielmo Quadrelli.

Eletti a comporre il Collegio dei Revisori dei conti sono risultati Domenico Calvelli, in qualità di presidente, Martina Riccardi, Andrea Ferrero, Elena Ciocchetti e Francesco Fornaro.

Eletti a comporre il Comitato pari opportunità sono risultati Massimo Pollifroni, Luisa Santopietro, Marinella Uberti, Silvia Vassallo.

Un sentito augurio di buon lavoro al Consiglio entrante ed un doveroso ringraziamento al Consiglio uscente ed a tutti i Colleghi che hanno collaborato e collaboreranno nel segno della continuità e dell'innovazione a favore della professione e della collettività.