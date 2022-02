Le ragioni per cui il mercato cripto è in ribasso

Si è sentito tanto parlare del ribasso nel mercato delle criptovalute e tante sono le teorie che sono girate attorno ad essa per cercare di scoprire quali siano state le ragioni. Una di quelle fondamentali è sicuramente proveniente dal mondo Bitcoin. La criptovaluta più famosa al mondo che si può acquistare o vendere su BitiQ o come su tante altre piattaforme, pare abbia una forte influenza sul mercato stesso. A proposito di Bitcoin quindi, molti investitori di questa moneta digitale si sono sentiti delusi visto che le aspettative non sono poi corrisposte alla realtà dei fatti. Ma questa non è l’unica ragione. Cerchiamo di capire bene quelle che siano i motivi principali seguendo 3 eventi nel mondo che avrebbero a che fare con questo ribasso:

1. la banca centrale russa che vieta le criptovalute

2. la Federal Reserve intenta a ridurre la sua politica monetaria

3. reazione degli investitori a breve termine.

La banca centrale russaloo

Se sei un appassionato di criptovalute ed hai seguito le notizie degli ultimi anni, avrai certamente sentito parlare della Russia che sta vietando le criptovalute. Purtroppo questo crea molta agitazione soprattutto in una comunità che fa parte delle nazioni più influenti al mondo per quanto riguarda questo tipo di risorsa monetaria.

La ragione per la quale la Russia stia vietando estrazione e commercio di criptovalute sarebbe per evitare il reciclaggio sporco di denaro e per evitare i finanziamenti del terrorismo. Già nel 2020, la Russia ha vietato Bitcoin come metodo di pagamento e di tanto in tanto emette come “remind” un rapporto in cui si parla dei rischi legati all’uso di criptovalute.

Si immagina quindi, che queste siano proprio una delle ragioni che stia facendo crollare i prezzi della moneta, anche perché la Russia si posiziona al terzo posto per estrazione Bitcoin dopo America e Kazakistan.

La Federal Reserve

Tutto il clamore che sta suscitando l’universo delle criptovalute, non è di certo passato inosservato all’America, accendendo l’interesse soprattutto nei regolatori e legislatori statunitensi. L’amministrazione di Biden ora, sta cercando di creare qualcosa per regolarizzare il mercato delle criptovalute, ma tutta questa grande incertezza e il mettere delle tasse sulle disposizioni tecnologiche, ha fatto modo che si scatenasse una grande controversia tra sostenitori e non dei cosiddetti soldi digitali. In più, la Federal Reserve ovvero la banca di riserva, ha iniziato a minacciare i mercati di un aumento dei tassi di interesse, così da cercare di attutire la grande crescita del mercato delle monete digitali.

Sulla scia di questo grande cambiamento di politica, tutti i mercati, non solo le cripto, sembrano dirigersi verso acque inesplorate.

Gli investitori a breve termine

Secondo molti analisti della materia, gli investitori ribassisti a breve termine spaventati, hanno colto ogni opportunità per incassare i loro soldi. Gli analisti in questione sono stati a guardare le sezioni trasversali degli investitori.

“Le monete sono considerate possedute dagli STH quando sono più giovani di ~155 giorni, e sono statisticamente più propensi ad essere spesi di fronte alla volatilità" dice il rapporto di questi.

Liquidando oltre 2,5 miliardi di dollari, questo segna la più grande resa del mercato da maggio 2021.

Conclusioni

Difficile è avere dei pronostici positivi se si bada a queste situazioni. Per contro bisogna anche ammettere che nonostante tutto, il mercato delle criptovalute sembra risalire un pò alla volta e d’altronde non è mai stato un segreto la sua natura volatile. Sicuramente dovremo assistere ad altri ribassi in futuro come anche ad altri forti rialzi. Ovviamente nel momento in cui si decide di investire bisogna tenere sempre a portata di mano l’andamento di una criptovaluta e del suo mercato. Non sarà importante tenere a mente solo i mercati attuali, certamente importanti, bensì anche quelli precedenti per meglio capire la storia di ognuna di essa e valutare se davvero vale la pena investire.