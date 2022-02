Come funziona REALMENTE la criptovaluta?

Oggi le criptovalute stanno guadagnando sempre più popolarità. Sempre più investitori iniziano a essere coinvolti in questi asset e molte aziende e organizzazioni consentono di pagare i loro prodotti con il loro aiuto. Tuttavia, non tutti sono ben consapevoli di cosa sia e come funzioni. Quindi diamo un'occhiata a questo.

La criptovaluta è un mezzo di pagamento decentralizzato ed esiste solo in formato digitale. Questa valuta non ha un'espressione cartacea e il suo valore non dipende da nessuno stato o azienda. È costruito sul sistema blockchain, che è una catena di blocchi di informazioni. Questi blocchi sono necessari per poter effettuare transazioni di denaro digitale senza intermediari.

Blockchain è un modo per archiviare informazioni. I record sui partecipanti e le loro transazioni sono codificati, distribuiti tra gli altri partecipanti e formano blocchi interconnessi. Con un tale sistema, non funzionerà per ottenere la valuta in modo disonesto. Perché se qualcuno vuole creare una nuova transazione o apportare modifiche a una esistente senza il consenso di altri partecipanti, il sistema confronterà queste informazioni con altri database e bloccherà semplicemente l'operazione.

L'estrazione mineraria gioca un ruolo enorme in tutta questa infrastruttura. È necessario per poter mantenere la rete in condizioni di lavoro ed effettuare transazioni. I minatori forniscono al sistema la loro potenza di calcolo per produrre nuovi blocchi e monete e, di conseguenza, ricevono una percentuale dell'operazione.

Dovresti essere consapevole del fatto che gli sviluppatori di monete digitali mettono nel sistema una restrizione sulla loro emissione. Cioè, puoi emettere solo una quantità limitata di una particolare criptovaluta.

Esistono diverse forme di criptovaluta. Questa è una koin e un token.

* La koin è l'unità monetaria di una criptovaluta che gira sulla propria blockchain. Queste unità possono essere estratte attraverso l'estrazione mineraria. Possono anche essere venduti per valuta normale e trasferiti ad altri utenti del sistema. E alcune aziende accettano monete come ricompensa per i loro beni.

* Un token è un'unità monetaria di una criptovaluta, che viene creata sulla base di una blockchain già esistente. Tali unità possono essere acquistate o ottenute solo per l'attività, ma non possono essere estratte. Non puoi pagare con loro da nessuna parte, perché servono solo per dare all'utente la possibilità di accedere alle funzioni della piattaforma. Tuttavia, se porti il ​​token allo scambio, può essere scambiato con denaro normale, ad esempio euro o dollari.

Esistono diversi modi per ottenere criptovaluta:

· Il mining è la creazione di nuovi blocchi nella rete, per i quali viene addebitata una ricompensa. Per ottenere criptovaluta attraverso il mining, devi fornire la tua potenza di calcolo per il sistema.

· Lo staking è un investimento in cui il proprietario invia le sue monete per servire la blockchain e riceve una ricompensa per questo.

· Acquistare. Per acquistare criptovaluta, ci sono scambiatori speciali in cui chi lo desidera può vendere e acquistare monete digitali per un'altra criptovaluta o per denaro nazionale. Per tale scambio, è necessario pagare una commissione. Tuttavia, ora ci sono scambiatori che funzionano senza commissioni. Per l'uso, è necessario fornire i dati del passaporto.

· Commercio. Questo metodo si basa sul fatto che acquisti criptovaluta a un prezzo inferiore e vendi più costosa. Il trading viene effettuato su piattaforme di trading dove hai l'opportunità di fare affari veloci. Ciò è necessario a causa della costante volatilità del prezzo di una particolare criptovaluta.

Dove puoi usare la criptovaluta:

· Scambio di criptovaluta per vari beni e servizi. Questa opzione non è disponibile ovunque, ma alcune società famose accettano già tali pagamenti. Ad esempio, Amazon o PayPal. Oggi si stanno sviluppando anche bancomat che possono permetterti di incassare criptovaluta.

· Investimento. Il principale vantaggio di tali investimenti è l'elevata redditività dei depositi.

· Speculazione. La volatilità del valore delle monete digitali crea una differenza nei tassi di cambio, utilizzata da molti trader e broker. Tuttavia, dovrebbe essere chiaro che la speculazione influisce in modo molto forte e rapido sul prezzo delle criptovalute e devi essere pronto in qualsiasi momento a scambiare euro-bitcoin o qualsiasi altra valuta con qualsiasi moneta digitale di cui hai bisogno e viceversa.

Il prezzo delle criptovalute dipende solo dalla domanda e dall'offerta degli utenti. Più popolare è la criptovaluta, più persone attira e più alto è il prezzo per essa. Tuttavia, per i minatori, il prezzo è la somma del costo dell'elettricità e del costo delle attrezzature.

L'uso delle criptovalute è molto sicuro perché la frode è quasi impossibile da eseguire sulla blockchain. Tutti i blocchi sono interconnessi e le informazioni in ciascuno di essi sono crittografate. Pertanto, sono necessarie enormi capacità per hackerare una tale infrastruttura. Inoltre, nessuna transazione può essere intercettata, poiché viene eseguita istantaneamente e queste transazioni non possono essere associate a nessuna persona o luogo. Inoltre, per tutte le operazioni, vengono utilizzati dati univoci generati dal sistema stesso e la loro autenticità è verificata da chiavi di crittografia.

La criptovaluta è un ottimo modo per fare soldi e ora è un ottimo momento per capire come funziona e di cosa si tratta. Soprattutto, ricorda che non c'è il 100% di possibilità che tu possa aumentare il tuo capitale, quindi investi in denaro digitale solo quei fondi che non ti dispiace perdere.