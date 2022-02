Boom degli e-commerce: come aumentare le vendite

Negli ultimi anni, anche l'Italia ha assistito a un boom degli e-commerce. Durante la pandemia, soprattutto, anche gli imprenditori e le PMI hanno saputo reagire prontamente trasferendo sul web parte del loro business. Avere un e-commerce significa infatti aumentare esponenzialmente le proprie possibilità di raggiungere nuovi clienti senza alcun limite geografico.

Inoltre, lo shopping online è ormai entrato a far parte delle attività quotidiane dell'utente medio. L'interesse, la fiducia e la propensione ad acquistare online sono aumentati notevolmente. Ordinare la spesa a casa, fare shopping di vestiti e acquistare prodotti online è diventata la norma per la stragrande maggioranza della popolazione. Insomma, mai vi è stato nella storia momento migliore per aprire un e-commerce come in questi ultimi anni.

Ma la domanda che ora tutti si pongono è la seguente: come aumentare le vendite online? Quali strategie di marketing sono le più efficaci per raggiungere questo obiettivo? In questa breve guida andremo ad analizzare i cinque punti essenziali per massimizzare le vendite.

E-commerce: 5 consigli per aumentare le vendite

Per riuscire ad aumentare le vendite sul proprio e-commerce, non è sufficiente creare un sito e pubblicare i prodotti. Per vendere online è necessario comprendere il funzionamento del mercato digitale e creare un'adeguata strategia di marketing a 360°.

Come vedremo a breve, le attività per gestire un e-commerce di successo sono numerose e complesse. Per questo motivo, sempre più spesso le Aziende decidono di rivolgersi ad Agenzie di Digital Marketing specializzate in E-Commerce, Sales Strategies, SEO e Digital Advertising. Grazie alla collaborazione con un team di professionisti è possibile aumentare le vendite in tempi più rapidi, con risultati migliori e senza sprecare budget.

1. Analizzare il mercato, target e competitor

Analizzare il mercato, il proprio target di riferimento e le strategie utilizzate dai competitor è il primo passo per portare al successo il proprio e-commerce.

La commercializzazione dei propri prodotti online è fortemente influenzata dal mercato di riferimento. Ecco perché è importante monitorare costantemente la sua direzione per riuscire ad adattarsi senza perdere le opportunità. Naturalmente, è importante considerare anche i punti di forza e le criticità dei propri prodotti in vendita (analisi SWOT) per essere in linea con i prezzi di mercato e riuscire così ad aumentare i profitti.

Inoltre, conoscere il proprio cliente tipo permette di comprendere come rivolgersi alla propria audience nella maniera più efficace. Al contrario di quanto si pensa, analizzare il target di un e-commerce non significa solo conoscere l'età, il genere e l'ubicazione geografica degli acquirenti. Significa conoscere anche il comportamento di acquisto, il processo decisionale, i fattori culturali, sociali e psicologici legati alla fase di acquisto sul sito.

2. Migliorare l'esperienza di acquisto sul sito

Migliorare l'esperienza di acquisto sul proprio e-commerce è un passaggio fondamentale per aumentare le vendite. La User Experience gioca un ruolo decisivo nell'acquisizione di nuovi clienti grazie all'aumento dei tassi di conversione.

Navigare sul sito, trovare i prodotti, aggiungerli al carrello e arrivare al check-out devono essere operazioni semplici, fluide e scorrevoli. Un utente interessato all'acquisto ma che non trova ciò che cerca o che non riesce ad arrivare al check-out è un cliente perso.

Per migliorare un e-commerce è necessario dunque testare il flusso di acquisto in prima persona. Inoltre, è opportuno analizzare costantemente il comportamento online degli utenti durante la loro permanenza sul sito. Per monitorare queste statistiche è possibile utilizzare strumenti online come Google Analytics e Google Tag Manager.

3. Gestire la SEO per e-commerce

La SEO per e-commerce riguarda numerose attività on-site e off-site per riuscire a posizionare il proprio sito al primo posto sui motori di ricerca.

La cura dei testi, le descrizioni prodotto e i metadati delle immagini sono fondamentali per ottimizzare il sito in ottica SEO. Anche le attività di linkbuilding in collaborazione con siti autorevoli possono aiutare un e-commerce a posizionarsi fra i primi risultati di Google.

L'obiettivo è sempre quello di ottenere visibilità sul web quando l'utente cerca delle parole chiave specifiche, in linea coi propri prodotti in vendita online.

4. Promuoversi online per aumentare le vendite

Per promuovere un e-commerce online occorre pianificare campagne pubblicitarie su diverse piattaforme. Limitarsi ad avere un sito ben posizionato su Google non è sufficiente per aumentare le vendite. Ecco perché le campagne paid sono fondamentali per migliorare la Brand Awareness, portare traffico qualificato e aumentare notevolmente i tassi di conversioni. Per fare ciò, il web ci offre vari strumenti online. Ecco dunque le principali strategie di marketing per e-commerce:

Campagne Shopping, Search e Display sulla piattaforma Google Ads;

Campagne promozionali su Facebook Ads;

Promozione tramite affiliazioni, sponsorizzazioni e web partnership;

Campagne di e-mail marketing (DEM).

Inoltre, sponsorizzare un prodotto non significa solamente comunicare un'offerta tramite inserzioni a pagamento. È necessario riuscire a raggiungere la giusta audience, nel giusto momento, sui i giusti canali, con il giusto approccio e con il giusto budget.

5. Rivolgersi a un'Agenzia di e-commerce marketing

Come abbiamo visto nei punti precedenti, aumentare le vendite richiede un'ampia conoscenza del Marketing Digitale. L'analisi del mercato, l'ottimizzazione UI/UX, le attività SEO e la promozione digitale sono tutte mansioni che richiedono una strategia di marketing a 360°.

Rivolgersi a un'Agenzia specializzata in E-Commerce e Sales Marketing è la soluzione migliore per tutti i business che intendono investire nel proprio progetto online. Grazie alla collaborazione con un team di professionisti, aumentare le vendite sul proprio e-commerce sarà la reale conseguenza di una pianificazione strategica di successo.