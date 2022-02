Cane cade in un anfratto nel verbano, il padrone si cala per salvarlo

Alpe Devero, cane cade in un anfratto, il padrone si cala per salvarlo

Nel pomeriggio di ieri, 23 febbraio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati attivati dal Comune di Baceno (Vb) per la ricerca di un cane smarrito dal suo padrone nella zona del Monte Cazzola, Alpe Devero.

Una prima ricerca condotta anche dai Vigili del Fuoco con l'elicottero ha dato esito negativo, ma questa mattina il padrone di Nebbia ha continuato a cercare. Seguendo le indicazioni fornite dai tecnici della locale stazione di Soccorso Alpino, ha individuato il cane bloccato all'interno di una dolina a breve distanza dalla cima della montagna. Ha quindi allertato i soccorritori, in loco è stata mandata una squadra che ha imbragato il padrone del cane e lo ha calato con le corde per circa 5 metri nell'anfratto. L'uomo, dopo aver raggiunto il cane, lo ha assicurato con un'apposita imbragatura ed è stato issato in superficie insieme a Nebbia che risultava illesa.