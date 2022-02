Al momento non sono note le cause del sinistro che poco fa, poco dopo le 13, ha provocato l'uscita di strada di un'auto sulla via che da Valdengo porta a Piatto. All'arrivo dei soccorsi, la persona, incastrata nell'abitacolo, è stata estratta dai Vigili del Fuoco e affidata alle cure dei sanitari del 118 per il ricovero e gli accertamenti. I Carabinieri si sono occupati dei rilievi del caso