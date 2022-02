Percepiva reddito di cittadinanza senza averne diritto, denunciata 25enne

Proseguono da parte dei Carabinieri nella provincia di Biella i controlli relativi al possesso dei requisiti che danno diritto alla percezione del reddito di cittadinanza. Nel corso di mirati e specifici accertamenti, i militari della Stazione di Crevacuore hanno scoperto una giovane 25enne, nubile e disoccupata, che aveva falsamente attestato di non percepire alcun reddito, requisito espressamente richiesto dalla norma per poter avere accesso al beneficio, omettendo di essere convivente con altra persona regolarmente stipendiata. Le verifiche ed i riscontri effettuati dagli operanti hanno consentito di appurare la non veridicità di quanto dichiarato e conseguentemente di denunciare alla Procura della Repubblica di Biella la donna. Dal Comando dell’Arma fanno sapere che la scrupolosa attività non si ferma. Cossato, 24 febbraio 2022 Maggiore Sergio Siddi