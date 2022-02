Mezzana: accusa un malore, elitrasportato da 118 in ospedale a Biella VIDEO

Era in casa, a Mezzana, questa mattina 24 febbraio, quando ha accusato un dolore al petto. I famigliari hanno avvisato immediatamente 112 e sono intervenuti i soccorsi. Un' ambulanza ha accompagnato l'uomo alla piazzola dell'elisoccorso per l'immediato trasporto in ospedale a Biella.

"Ringrazio tutti per la tempestività - commenta il sindaco di Mezzana Alfio Serafia che ha seguito le operazioni di persona - sia l'ambulanza, che chi gestisce la piazzola. Hanno collaborato nel migliore dei modi. Sono tra i fondi meglio spesi quelli per realizzare la pista di atterraggio per l'elisoccorso. Era da un anno e mezzo che non veniva usata, meglio così, ma quando c'è bisogno c'è ed è a disposizione di tutti i comuni limitrofi".