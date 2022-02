Biella: rubano una valigetta con telecamere, la mettono in vendita e il proprietario la riconosce

Biella: rubano una valigetta contenente telecamere per 2 mila euro, la mettono in vendita e il proprietario la riconosce

Nel mese di novembre 2021, a seguito di un furto in abitazione, dall'interno di un garage posto al piano seminterrato di un immobile nel centro di Biella, sono stati asportati alcuni utensili e una valigetta contenente tre telecamere GO PRO e una telecamera DJI, con relativi accessori, per un valore di circa 2000 Euro.

Agli inizi del mese di febbraio, la vittima, visionando gli annunci pubblicati su un noto sito di compra vendita di oggetti usati, ha notato che due diversi inserzionisti avevano posto in vendita la sua valigetta, con all'interno il materiale tecnologico asportato.

La persona offesa ha riconosciuto senza ombra di dubbio la valigetta per il contenuto e per i particolari adesivi che vi aveva apposto.

La Squadra Mobile, a seguito di attività d'indagine è riuscita a risalire ai due inserzionisti che si erano registrati sui social network con nomi di fantasia e ha richiesto alla Procura di Biella, l'emissione di decreto di perquisizione in esecuzione del quale è stata rinvenuta la merce illecitamente sottratta, poi restituita al legittimo proprietario.