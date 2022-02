Dichiarato inagibile l'alloggio andato a fuoco a Candelo. Il gatto è ricoverato in gravi condizioni

Aggiornamento del 24 febbraio:

E' stato dichiarato inagibile l'alloggio coinvolto nell'incendio di ieri a Candelo. Il gattino, recuperato dai Vigili del Fuoco in pessime condizioni ed affidato alla clinica veterinaria, versa in condizioni critiche.

22 febbraio 2022:

Saranno da accertare le cause dell'incendio scoppiato all'interno di un appartamento nella prima serata di oggi, 23 febbraio, a Candelo. A lanciare l'allarme alcuni condomini che hanno notato del fumo provenire dal piano vicino.

Dalle prime informazioni raccolte, le fiamme sarebbero partite dalla camera da letto. In quel preciso istante, nessuno si trovava all'interno ad eccezione di un piccolo gatto, rimasto intossicato nell'accaduto. Fortunatamente il micino non ha perso la vita ed è stato assistito dal personale medico, intervenuto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, presenti con tre mezzi per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'alloggio.

L'appartamento sarebbe al momento inagibile, a causa della notevole presenza di fumo nelle diverse stanze. Presenti anche i Carabinieri.