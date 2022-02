Pirali: "Grazie alla collaborazione del territorio, la Fondazione Funivie Oropa continua a vivere"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera del presidente della Fondazione Funivie Oropa Gionata Pirali.

"Sin da quando ho accettato l'incarico di Presidente della Fondazione Funivie Oropa, ad agosto del 2020, sapevo che l'incarico sarebbe stato altamente sfidante ma soprattutto impegnativo, in quanto i fatti derivanti dall'emergenza sanitaria avrebbero sicuramente complicato la gestione degli impianti andando ad aumentare il carico di lavoro, già precedentemente stimato, per superare la ben nota scadenza della nostra funivia riguardante la sua fine vita tecnica scadenzata per gennaio 2022.

In realtà è stato ancora più difficile di quanto si potesse immaginare perché la pandemia ha prorogato (ancora ad oggi) i propri effetti restrittivi causando diversi mesi di chiusura dell'impianto con un impatto molto negativo sul conto economico della Fondazione. Come se non bastasse il 23 maggio del 2021 la percezione di sicurezza di tutti gli impianti a fune del nostro Paese è cambiata radicalmente a causa della tragedia della funivia del Mottarone, generando un impatto psicologico negativo su molte persone. In questa "tempesta perfetta" anche la nostra funivia ha deciso di salutarci prima del tempo con un guasto a metà dicembre che ne ha di fatto anticipato la chiusura, non consentendoci di salutarla come tanti di noi avrebbero voluto.

Oggi, seppur tra tante difficoltà, la Fondazione sta cercando di restare operativa malgrado il fermo tecnico per la revisione, previsto in 18 mesi, secondo quanto ipotizzato dal Comune di Biella, nell'attesa della stagione primaverile in cui si conta di aprire al pubblico sia il Parco Avventura che la cestovia del Monte Camino, permettendoci così di avere delle entrate economiche che ci consentano di pagare le spese correnti.

Da gennaio 2022 ho avuto diverse interlocuzioni tese ad individuare delle soluzioni di breve termine che ci consentissero di proseguire la nostra attività. Infatti, se da un lato la progettualità per i lavori propedeutici alla revisione dell'impianto ha preso una via ben delineata gestita dal Comune di Biella, dall'altro la nostra gestione deve fare continuamente i conti per la sopravvivenza.

Colgo qui l'occasione per ringraziare il Sindaco della Città di Biella, tutta la giunta e tutti i consiglieri del Comune di Biella per l’enorme apporto che ha consentito di portare a termine l’accordo con la Regione Piemonte e la Provincia di Biella per raccogliere la cifra utile a garantire la realizzazione della complessa revisione della funivia che ne garantirà la prosecuzione di esercizio.

Un ringraziamento va anche al Presidente della Provincia di Biella e a tutto il Suo Consiglio per averci aiutati economicamente lo scorso anno e per aver sempre fattivamente creduto nell'importanza della funivia per il nostro Biellese dimostrandolo con un aiuto economico importante a completamento del budget richiesto per la revisione.

Il mio appello per il "salvataggio" della Fondazione Funivie Oropa rivolto a tutto il territorio, fortunatamente non è rimasto privo di riscontro, infatti vi hanno risposto la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la Fondazione BIellezza che ci hanno aiutati prontamente con un contributo teso a garantire la continuità della nostra struttura.

Per questo voglio sinceramente ringraziare entrambe le Fondazioni per l'aiuto fornito, che ci consente di proseguire con maggiore tranquillità la nostra attività e per aver altresì dimostrato ancora una volta quanto esse credano e investano nel nostro intero territorio.

Concludo questa mia breve analisi con una maggiore serenità per il futuro che ci attende, in quanto le Amministrazioni pubbliche e le Fondazioni del territorio hanno mostrato sensibilità per questo storico impianto funiviario, risultato essere di grande supporto allo sviluppo della Conca di Oropa, e questa sinergia concreta e reale è un passo importante per la crescita di tutto il turismo biellese".