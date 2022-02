Cgil, Cisl e Uil Biella, sul riconoscimento di area interna dei comuni della Valsessera e della Valsesia

Riceviamo e pubblichiamo a nome di CGIL CISL UIL Biella un comunicato stampa in merito alla richiesta del riconoscimento di area interna portata avanti dai Comuni della Valsessera e della Valsesia.

"CGIL-CISL-UIL Biellesi apprendono con favore la notizia comparsa su alcuni giornali locali che i Comuni della Valsessera e della Valsesia si sono riuniti per chiedere il riconoscimento da parte del Ministero per essere considerati “ area interna “.

Finalmente alcune Amministrazioni Pubbliche delle aree montane ci hanno ascoltato, era da Settembre dello scorso anno che CGIL-CISL-UIL chiedevano al Sindaco del Comune montano “più grande “ in termini di area e popolazione di farsi promotore della richiesta costruendo sinergie con i Comuni vicini. Le due Vallate hanno tutte le caratteristiche tipiche delle aree interne essendo distanti dai centri che offrono servizi essenziali. Avere il riconoscimento di “area interna“ non significa solo “sistemare strade” e implementare interventi turistici che valorizzino la nostra terra. Ottenere la classificazione di area interna significa avere risorse aggiuntive per costruire e implementare poli di assistenza socio-sanitaria non solo migliori ma più adeguati non solo alle esigenze della popolazione, ma motore di sviluppo e di attrazione per nuovi insediamenti abitativi ed economici , inoltre le aree interne si configurano come le più adatte alla sperimentazione di percorsi di telemedicina, oltre ad intercettare tutte e 6 le linee guida del PNRR. L’area interna è un’opportunità da non perdere per il futuro delle nostre Valli montane, e delle persone che le abitano. La posta in gioco riguarda non solo quei territori ma l’intera nostra Provincia, che ha un bisogno vitale di rigenerarsi verso uno sviluppo che veda la persona, il suo abitare la qualità della vita un elemento imprescindibile per declinare il prossimo futuro. Ci auguriamo che le Amministrazioni pubbliche e le forze politiche facciano quadrato su questo obiettivo, molte occasioni sono state perse per miopia o per sottovalutazione e non c’è più molto tempo. CGIL-CISL-UIL credono che non solo sia possibile ottenere la denominazione di area interna ma lavoreranno a fianco di chi sostiene la proposta".