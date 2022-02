Buon compleanno Protezione Civile! Il 24 febbraio del 1992 venne approvata la legge 225: nasce il Servizio Nazionale attraverso il quale la struttura di protezione civile del paese vive una profonda riorganizzazione.

I Comuni montani, le loro aggregazioni sovacomunali - Unioni e Comunità montane - e tutti gli Enti territoriali sono parte viva e determinata del Sistema di Protezione Civile, come ribadito dal nuovo Codice.

Uncem, alla luce del Protocollo d'intesa con il Dipartimento, crede e dà forza al Sistema. Ringraziamo per il grande e instancabile lavoro il Capo Dipartimento Fabrizio Curcio e prima di lui Angelo Borrelli, Guido Bertolaso, tutti i Dirigenti e tutte le Componenti del Sistema della Protezione Civile italiana, ben incardinata nella Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Sindaci dei Comuni montani, le Amministrazioni, e i tantissimi Volontari, sono pronti ancora una volta a fare fino in fondo la loro parte, oggi e domani, anche guardando a modelli di impegno prezioso come Giuseppe Zamberletti, Padre della Protezione Civile italiana.