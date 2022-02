A Biella nuova protesta "I tuoi diritti sono fuori servizio"

Una giusta dose di attività fisica apre la mente, fortifica il fisico, è un momento di condivisione, inclusione, amicizia, passione.

Domani, venerdì 25 febbraio, dalle 18 alle 19, zona laterale Stadio di Biella (angolo corso 53° Fanteria e Viale Maccalle'), vestiti sportivo e porta un oggetto che rappresenta il tuo sport, per tutelare e rimarcare quello che stanno facendo mancare a ragazzi e adulti in questo ambito, che è il cardine per una vita sana, in armonia con sé stessi e con gli altri.

Dobbiamo vincere questa partita!!! Intervenite numerosi!!!!!