Un lettore ringrazia le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco che gli hanno prestato soccorso in un incendio

"Egregio Direttore, due giorni fa, martedì 22 febbraio, un incendio si è scatenato nella palazzina in cui abito a Cossato con mia moglie a causa di una canna fumaria che ha preso fuoco. Voglio cogliere questa occasione, attraverso la vostra testata, per porgere i miei più sentiti ringraziamenti alle forze dell’ordine che sono intervenute, Vigili del Fuoco e Carabinieri, che, oltre ad essere stati i primi a notare la colonna di fumo sono intervenuti tempestivamente e hanno prestato soccorso a mia moglie Michaela che si trovava sola, all’interno del nostro appartamento. L’aiuto delle forze dell’ordine è stato fondamentale per darci sicurezza e sostegno. Grazie".