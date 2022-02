Skating Biella: stage in preparazione alla prima gara regionale Aics

Domenica 20 febbraio nella palestra dell’impianto sportivo Massimo Rivetti per tutta la giornata si è tenuto uno stage di pattinaggio artistico a rotelle organizzato dalla Skating Biella. All’evento hanno partecipato più di 30 ragazze che durante l’intera giornata hanno potuto provare il loro disco di gara, fare esercizi mirati all’allungamento ed al potenziamento muscolare e lezioni di danza. "Questi stage, che proponiamo ai nostri atleti - spiega Barbera De Pieri, presidente Skating Biella - servono sia per perfezionare la tecnica ma soprattutto per aumentare la coesione tra gli atleti e vista la grande adesione e l’entusiasmo con cui è stato accolto sicuramente lo riproporremo anche in futuro".

La stagione agonistica sta iniziando e sabato 26 e domenica 27 febbraio a Biella al Palapajetta si terrà la prima gara regionale AICS: le gare inizieranno sabato alle ore 13.45 la fase 1 mentre alle ore 16.20 inizierà la fase 2 con i livelli, domenica la mattinata inizierà alle ore 9,30 ed il pomeriggio alle 14.

Alla gara si sono iscritti circa 180 atleti provenienti da tutto il Piemonte e la Skating Biella parteciperà con un nutrito gruppo di atlete: agoniste, principianti, pulcini ecc.; il palazzetto, viste le dimensioni, sarà aperto al pubblico e l’ingresso sarà gratuito, nel rispetto di tutte le normative anticovid vigenti per gli over 12 verrà chiesto di esibire il grenn pass rafforzato e all’interno del palazzetto sarà obbligatorio indossare la mascherina ffp2.

In calendario sono già stati fissati altri appuntamenti per i prossimi mesi sabato 19 e domenica 20 marzo a Novara si terrà il Memorial Renzo Zanchetta, sabato 30 aprile e domenica 1 maggio sempre al Palapajetta si terrà un altra gara di interesse regionale ed un’altra è già stata fissata per i giorni 14 e 15 maggio.