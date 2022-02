Buoni risultati per ASD Piemonte Ginnastica in trasferta nel fine settimana, FOTO

Buoni risultati per ASD Piemonte Ginnastica in trasferta al Campionato regionale di Ritmica del circuito PGS

Una trasferta regionale soddisfacente per la ASD Piemonte Ginnastica, impegnata sabato 19 e domenica 20 febbraio nel campionato regionale di Ritmica del circuito PGS, in vista delle finali nazionali di Loano a giugno.

Quattordici le ginnaste della DS Donatella Eterno, allenate da Francesca Boggio, Giada Pomini e dalla coreografa Filomena De Lucia, in gara nei programmi individuali e di rappresentativa, dalle fasce di età più giovani di Propaganda alle Under 17, e programmi di livello B, con più esigenze tecniche, C e D. Circa 160 le atlete in gara su due giornate, per l’organizzazione della associazione di S. Maurizio Canavese.

Nella classifica generale per miglior attrezzo si affermano al primo posto Alice Marcone, U17, Programma B, con uno splendido 10.950 al cerchio, Elisa Tricarichi Perruccio, U15, Programma C, oro alla palla con p. 10.225 e oro al cerchio con p. 9,900, Sofia Piccaluga, U15, Programma D, oro al corpo libero con p. 9.575, e oro anche al cerchio con p. 9.050, Giulia Gallo, Propaganda, Programma C, con l’oro sia per corpo libero, p. 10.300, che per la fune, p. 9.950. Nelle classifiche per attrezzo in Propaganda Programma D si affermano Alessandra Mosca, miglior esercizio con clavette p. 9.150, e 8° al corpo libero, Giorgia Falcetti oro al nastro con p. 9.250 e 8° al corpo libero, Alice Barberis 3° al corpo libero con p. 9.650, che le assicura anche il terzo posto in classifica generale, mentre 4° alle clavette, Ludovica Lombardo 3° alle clavette con p. 8.500 e 5° al corpo libero, Giulia Tricarichi Perruccio, U17 Programma B, 4° al cerchio con p. 9.950, Aurora Cinguino, U15 Programma C 3° al cerchio con p. 9.500 e 8° alla palla, Carlotta Musso, U15 Programma D 2° al cerchio con p. 9.025 e 4° al cerchio.

Nella gara per rappresentativa, dove ogni squadra presentava un esercizio a corpo libero di insieme ed una coppia con gli attrezzi, è stata poca la competizione causa una defezione di squadre per ancora diverse quarantene. Le tre squadre biellesi vincono presentando esercizi grintosi e ben eseguiti. Nella categorie J/S Programma C sono scese in pedana Alice ed Alessia Marcone, Giulia Gavazzi, Giulia Saramin e Giulia Tricarichi Perruccio; per il Programma D, nella categoria Junior hanno gareggiato Giulia Gallo, Giorgia Falcetti ed Alice Barberis, e, nella categorie Allieve, Sofia Piccaluga, Carlotta Musso, Aurora Cinguino, Ludovica Lombardo, Elisa Tricarichi Perruccio e Alessandra Mosca.