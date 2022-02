Il Pd sulla vicenda tamponi al Carcere di Biella: "E’ fondamentale che l’istituto operi con serenità"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a forma del Gruppo consiglieriìe del Pd di Biella sulla vicenda che hanno interessato il carcere in queste settimane.

"Le notizie pubblicate nei giorni scorsi sulla situazione della locale Casa Circondariale ci preoccupano; attendiamo che sia fatta piena luce sugli avvenimenti raccontati dalle cronache che - ove fossero accertati - sarebbero gravi e siamo fiduciosi che la Magistratura saprà accertare le responsabilità dei singoli.

E’ fondamentale che l’Istituto penitenziario operi con serenità le proprie funzioni di rieducazione, che garantisca i diritti, anche quello fondamentale alla salute, dei detenuti. A questo scopo è rivolto il lavoro della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale attiva nella Casa Circondariale di Biella Sonia Caronni, a cui riconfermiamo il nostro appoggio già espresso in occasione dei recenti attacchi degli esponenti della Lega in Consiglio Comunale, all’atto della sua relazione annuale.

Per garantire le funzioni fondamentali dell’Istituto è necessario che vengano colmate le carenze di organico delle forze di Polizia Penitenziaria e che sia sempre garantita e pianificata un’assistenza sanitaria per i detenuti anche in caso di assenza del Responsabile preposto".