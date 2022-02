Unimont serramenti ed infissi: “Il cliente al centro da oltre 25 anni”

Se si sta pensando ad un re-styling della propria abitazione, ad un miglioramento interno per la classe energetica o si sta progettando di costruirne una nuova, Unimont di Biella è il partner giusto per essere accompagnati in questa nuova avventura. Ogni cliente viene seguito con cura ed attenzione, accompagnato passo dopo passo nella scelta del prodotto sino alla sua installazione, informandolo di tutte le novità relative ai bonus e agli incentivi in corso.

L’azienda di infissi e serramenti biellese, gestita dal Geometra Cesare Monte, dal 1996 opera in Piemonte, in Liguria, in Lombardia e in Valle d'Aosta, realizzando lavori per i privati e per le imprese. Un’attività a conduzione famigliare, con un’esperienza nata e tramandata di generazione in generazione, evoluta tecnologicamente negli anni per viaggiare al passo con i tempi.

I prodotti realizzati ed installati da Unimont sono serramenti in PVC, porte, portefinestre, portoncini d’ingresso, monoblocchi automatizzati, zanzariere e avvolgibili in PVC o in alluminio, persiane, tende veneziane, ricambi ed accessori. Ogni lavoro svolto è accompagnato da una garanzia media di due anni, mettendo a disposizione reperibilità ed assistenza. Inoltre, realizza servizi di fornitura e posa in alta quota - fino a 4.000 metri sul livello del mare - per rifugi, chalet o residence. Lo staff, specializzato nella gestione di progetti “chiavi in mano”, ogni anno realizza lavori di diverse tipologie, spaziando in contesti dalle mille sfumature, operando con un marchio di alta qualità e dal design che lascia l’impronta.

“Operiamo sul territorio da 25 anni instaurando con i clienti un rapporto di fiducia e professionalità, offrendo i migliori prodotti sul mercato a prezzi competitivi” racconta Cesare Monte, geometra e titolare di Unimont. “Lo facciamo sempre rispettando la nostra etica: per noi, non c'è lavoro se non c'è incontro; prima di ogni cosa c’è l’aspetto umano del rapporto con il cliente: la fiducia, la parola, l’animo, il rispetto, la correttezza... Come diciamo sempre, quello che si distingue nel tempo siamo noi, e non esiste lavoro senza questi princìpi e valori”.

Da pochi mesi, Unimont ha allestito ed inaugurato il nuovo Showroom a Biella, in via A. Vialardi di Verrone 1. All’interno del gruppo lavorano collaboratori interni ed esterni con indirizzi rigorosamente specializzati, fidati, con corsi avanzati anche dal punto di vista della sicurezza nei cantieri.

Da dove si parte per la realizzazione di un progetto?

La migliore condizione da cui partire, spiega l’azienda, è un sopralluogo negli spazi e negli ambienti del cliente, corredato di planimetrie e di una valutazione realizzata insieme per scegliere le tipologie di materiali e le particolarità di ogni singolo intervento. Successivamente, viene realizzato un preventivo mirato al quale seguirà l’inizio dei lavori. Se necessario, Unimont potrà realizzare anche preventivi “di massima” senza sopralluogo, utilizzando le planimetrie, le misure e le descrizioni forniti dal cliente; si tratta di un lavoro minuzioso e di costante aggiornamento con il cliente.

Un’azienda che si differenzia dalla concorrenza grazie alla qualità ed al rapporto instaurato con il cliente che, in alcuni casi, ha raggiunto i 20 anni. “Anche i clienti più scettici sono rimasti meravigliati dai lavori che abbiamo svolto, perché felici di vedere realizzato esattamente il progetto che avevano sempre sognato. È in queste situazioni che, dal dubbio, si passa alla fiducia e si instaura tra la nostra realtà e la loro uno stretto legame”.

Lo showroom di Unimont si trova a Biella, in via A. Vialardi di Verrone 1.

Per informazioni: Geom. Cesare Monte

Tel. 340 351 8357 - unimont.serramenti@gmail.com

Sito: unimontserramenti.com