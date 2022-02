A Oropa continua l'attività sul ghiaccio sino al 13 marzo

Può sembrare strano, viste le temperature che di giorno ci sono in Biella e dintorni, ma il ghiaccio naturale nella pista di ghiaccio ad Oropa resiste. Obiettivo: rimanere aperti sino al week-end del 13 marzo. Le previsioni infatti danno per i prossimi quindici giorni temperature minime abbondantemente sotto allo Zero. Questo permette alla pista di incamerare il freddo necessario per rimanere bene ghiacciata anche di giorno.

Ancora ricco il calendario di attività previste sul ghiaccio:

Venerdì 25 ci sarà la prima sezione dei giochi sul ghiaccio per le scuole elementari biellesi,

Lunedì 28 febbraio alla sera grande festa sul ghiaccio per i giovani con “Disco Ice” musica e ballo sul ghiaccio dalle ore 21.00 alle ore 24.30.

Martedì 1 marzo carnevale sul ghiaccio (chi verrà mascherato da carnevale avrà accesso gratuito).

Giovedì 3 marzo seconda sezione dei giochi sul ghiaccio per le scuole elementari biellesi.

Come sempre per gli appassionati la pista sarà aperta nei week-end con orario continuato dalle ore 10.30 alle ore 17.30.

Nelle mattinate dei giorni feriali le scuole superiori stanno portando gli alunni a provare alcuni sport del ghiaccio: Curling, Broomball e pattinaggio, il tutto seguiti da istruttori qualificati.

Per informazioni: Facebook: “pattinaggio oropa” oppure tel.: 333-1141448; 346-5764461.