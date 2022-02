Si è aperta oggi a MiCo la 57a edizione di Filo

Si è aperta oggi 23 febbraio a Mico – Milano Convention Center (via Gattamelata 5) la 57a edizione di Filo, Salone internazionale dei filati e delle fibre. La fiera si conclude domani, 24 febbraio 2022. Filo è aperta dalle 9 alle 18 nel primo giorno e dalle 9 alle 17 nel secondo. A Filo sono esposti i filati, le fibre, i materiali, i finissaggi e le lavorazioni di grandissima qualità, destinati all’alto di gamma e prodotti da aziende che fanno della sostenibilità, della ricerca e dell’innovazione le loro parole d’ordine.

Formazione e sostenibilità rappresentano il fil rouge che percorre tutta la rassegna.

Filo ospita anche in questa edizione l’ITS-TAM di Biella. L’Istituto porta a Filo “Il mare sulla pelle”, una capsule collection interamente realizzata dai suoi studenti. All’ingresso della fiera, ad accogliere i visitatori, è la prestigiosa installazione curata da Cittadellarte-Fondazione Pistoletto in collaborazione con un’azienda biellese: un Terzo Paradiso sospeso, che prende vita con il coinvolgimento del visitatore.

Paolo Monfermoso, responsabile di Filo, afferma: «Diamo oggi il via alla 57a edizione di Filo, che dopo due anni ritorna in presenza anche nell’edizione di febbraio. Ringrazio tutti gli espositori – italiani e stranieri - per la loro fiducia in Filo, rimasta ben salda anche nei momenti di maggiore incertezza. I dati sulle pre-registrazioni dei buyer sono buoni e ci permettono di guardare con fiducia allo svolgimento dei due giorni di fiera. Siamo poi particolarmente soddisfatti di accogliere una larga delegazione di buyer stranieri, resa possibile dalla sempre ottima collaborazione con Ice-Agenzia, che in questa edizione provengono da Francia, Regno Unito, Belgio, Ucraina, Romania, Arabia Saudita, Sudafrica, Indonesia, Cile, Perù e Messico. L’esperienza degli ultimi due anni ha ribadito che per prodotti come quelli esposti a Filo, la fiera fisica è imprescindibile e determinante per comprendere il valore dei prodotti delle nostre aziende, così come è imprescindibile l’incontro diretto tra espositore e cliente".