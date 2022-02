Sella Personal Credit punta sull’intelligenza artificiale per accelerare l’erogazione del credito

Ridurre le tempistiche di erogazione del credito grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la gestione della documentazione richiesta. È questo l’obiettivo di Sella Personal Credit, la società di credito al consumo del gruppo Sella, che grazie all’adozione di tecnologie innovative ha automatizzato la lettura e l’analisi dei documenti forniti dai clienti necessari a ottenere i finanziamenti, migliorando il processo di onboarding e riducendo di conseguenza i tempi per completare l’operazione di erogazione.

Sella Personal Credit ha infatti scelto la soluzione di Advanced OCR sviluppata dalla società 3rdPlace del gruppo Datrix e integrata nel sistema informativo di OCS. Questa tecnologia, oltre alla lettura automatizzata dei documenti (testi, immagini, video, messaggi audio etc.), permette anche di convertirli e organizzarli in dati fruibili dal sistema, nonché di integrarli con ulteriori contenuti provenienti da fonti esterne. L'utilizzo di queste tecnologie innovative consente così la completa digitalizzazione dei flussi di lavoro (dalla lettura e controllo dei documenti fino alla riconciliazione e approvazione), rendendo quindi più efficiente l’attività di back-office e di conseguenza velocizzando il processo di erogazione del credito.

“Andare incontro alle esigenze dei nostri clienti, riducendo le tempistiche di erogazione dei finanziamenti, rappresenta per noi un obiettivo fondamentale - afferma Giorgio Orioli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Sella Personal Credit -. L’adozione della soluzione di Datrix integrata nel sistema OCS va proprio in questa direzione e, grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale, ci permette di ottimizzare la gestione e l’analisi di tutto il flusso documentale”.

"L'Intelligenza Artificiale è in grado di trasformare la gestione documentale del settore bancario - ha dichiarato Mauro Arte, Direttore Generale di Datrix -, ottimizzando i sistemi, generando produttività ed efficienza". “OCS è alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di automatizzare i processi di erogazione nel mercato del consumer credit, liberando risorse e creando valore per i propri clienti. Il progetto in corso con SPC ed il gruppo Datrix ne è un esempio concreto” dichiara Valentina Cianci, Head of Sales di OCS.

Sella Personal Credit è la società del gruppo Sella che si occupa di credito alle famiglie e opera su tutto il territorio nazionale, utilizzando formule di finanziamento innovative. Fornisce credito per offrire ai propri clienti soluzioni sicure ed affidabili in grado di soddisfare costantemente i loro bisogni attraverso una completa gamma di offerta quale prestiti personali e finalizzati, carte di credito di circuito internazionale e privative, linee rateali e prestiti contro cessione del quinto.

Il gruppo tech Datrix, quotato su Euronext Growth Milan, sviluppa soluzioni di Augmented Analytics e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende. Le soluzioni di Datrix basate su AI aggiungono valore misurabile perché raccolgono dati da fonti interne ed esterne, li integrano, cercano correlazioni, scoprono informazioni operative preziose e suggeriscono azioni. Sono quattro le aree operative di Datrix: AI per Marketing & Sales, AI per FinTech, AI per Data Monetization e Modelli di Machine Learning. Maggiori informazioni su datrixgroup.com

OCS, con base a Milano e Brescia, è tra i partner digitali di riferimento del settore bancario e finanziario. La società ha accompagnato l’evoluzione del comparto negli ultimi 35 anni. Oggi – con una solida esperienza e profonda conoscenza dei processi – lavora al fianco dei propri clienti per guidarli attraverso la rivoluzione fintech ridisegnando con loro i modelli del “consumer finance” grazie alle più avanzate soluzioni digitali modulari, offrendogli l’opportunità ultima di stabilire più solide relazioni con la clientela finale grazie all'introduzione di nuove dinamiche di interazione. Al know-how e alla capacità di sviluppo e integrazione tecnologico, OCS unisce la competenza e consulenza normativa e regolamentare. Dall'ingresso nel capitale del fondo di Private Equity Charme Capital Partners, avvenuto nel 2018, la società ha potuto sviluppare un piano di crescita ed espansione internazionale a cui ha dato rapida esecuzione. Maggiori informazioni su ocsnet.it