A Palazzo Gromo Losa continua la mostra Auschwitz-Birkenau 1940-1945

Segnaliamo che la mostra “Auschwitz-Birkenau 1940-1945. Campo di concentramento e centro di messa a morte”, realizzata dal Mémorial de la Shoah di Parigi e diffusa nella sua versione italiana grazie al sostegno dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, organizzata in occasione del Giorno della Memoria 2022 dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia ed esposta a Biella, a Palazzo Gromo Losa, dal 12 al 20 febbraio 2022, è prorogata fino al 27 febbraio.

Sarà pertanto ancora visitabile sabato 26 e domenica 27 febbraio, dalle 10 alle 19. Sono inoltre previste aperture straordinarie nei pomeriggi di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 febbraio, dalle 15 alle 17. Nel rispetto delle norme anti Covid-19, per l’accesso è necessario il Super Green Pass.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio di: Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Biella, Provincia di Biella, Città di Biella, Ufficio scolastico regionale per il Piemonte-Ufficio X Ambito territoriale per la provincia di Biella, Comunità ebraica di Vercelli, Biella, Novara, Vco, Anpi-Comitato provinciale Biellese e con la collaborazione di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Palazzo Gromo Losa Srl e Associazione Stile Libero.

Si avvale inoltre del logo Biella Città Creativa Unesco.