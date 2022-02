Dal Nord Ovest - Pensionato muore colpito da infarto mentre coltiva l'orto

Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 22 febbraio, un pensionato torinese stava tagliando l'erba negli orti di via Santhià, a Nichelino, quando all'improvviso si è accasciato al suolo colto da malore.

L'allarme è stato dato dal fratello, anche lui presente sul posto al momento dei fatti, il quale ha dichiarato agli uomini della Polizia Locale intervenuti sul posto che, pochi minuti prima, aveva visto il fratello, intento come al suo solito a svolgere i lavori nell'orto, stramazzare a terra in preda a forti dolori al petto. La situazione è parsa subito molto grave dato che l'uomo aveva già avuto in passato trascorsi analoghi.

Subito è stato lanciato l'allarme del 118 e sono giunti sul posto i soccorritori della Croce Rossa Italiana di Nichelino, i quali, dopo aver stabilizzato l’uomo, lo hanno trasportato presso l’ospedale Molinette di Torino dove, poco dopo, è sopraggiunto il decesso.