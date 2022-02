Ubriaco in bici si ferisce cadendo e rischia di farsi investire (foto di repertorio)

Un 42enne è stato soccorso e condotto all'ospedale di Borgosesia, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo, a bordo della sua bici. Il fatto è avvenuto ieri, 22 febbraio, a Coggiola.

Dalle informazioni raccolte l'uomo, visibilmente ubriaco, è caduto a terra e avrebbe riportato alcune ferite al volto e al braccio. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti, preoccupati che potesse venire investito. Successivamente è stato assistito dal personale del 118 per il trasporto in Pronto Soccorso. Sul posto anche i Carabinieri per le cure del caso.