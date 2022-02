Tre gatti scomparsi in una settimana a Trivero, grande preoccupazione tra i residenti

È giallo a Trivero. In poco meno di una settimana, sono spariti tre gatti domestici nelle zone di Vaudano e Botto. Residenti e proprietari hanno denunciato il fatto sui social. “Siamo preoccupati – dichiarano – Non sono più tornati a casa i nostri mici. Sono abituati a stare in casa e non si allontanano troppo dalle abitazioni. Non riusciamo a darci una spiegazione”.

Tra i tanti commenti, c'è chi addebita il fatto alla presenza di volpi e lupi nei boschi vicini. “Non lo crediamo – spiegano – Pensiamo più alla mano dell'uomo. Se qualcuno ha visto qualcosa, per piacere, si metta in contatto con noi o le forze dell'ordine”.