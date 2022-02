Incendio a Cossato, Carabinieri lanciano l’allarme e salvano donna disabile

Aggiornamento ore 8.20

Scampato pericolo per una donna disabile di Cossato nel pomeriggio di ieri, 22 febbraio. A causa del surriscaldamento della canna fumaria, si è sviluppato un incendio sul tetto di una casa indipendente ubicata alla periferia cittadina. Fortunatamente, in quel momento ha transitato un’autoradio del Nucleo Radiomobile di Cossato, impegnata in un servizio preventivo.

Notata la colonna di fumo e le prime fiamme fuoriuscire dal sottotetto, i militari hanno immediatamente allertato i soccorsi e si sono adoperati per far evacuare le eventuali persone presenti all’interno. Non ricevendo risposte dall’interno, gli operanti sono riusciti a rintracciare telefonicamente l’anziano proprietario, allontanatosi pochi minuti prima, il quale riferiva che all’interno dell’abitazione vi era la moglie disabile.Giunto subito dopo, l’uomo ed i militari sono entrati in casa e hanno soccorso la donna, ignara di quanto stesse succedendo, l’hanno trasferita dal letto alla carrozzina e l’hanno portata al sicuro all’esterno dell’edificio.

La malcapitata non ha avuto bisogno di cure mediche.Sul posto hanno rapidamente operato le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente, limitando i danni all’edificio. Solo la mansarda è stata dichiarata inagibile. I coniugi, spaventati ma consapevoli dello scampato pericolo, sono potuti rientrare in casa. Da periziare i danni. Il pronto intervento dei Carabinieri ha permesso di scongiurare ben più gravi conseguenze per i residenti.

Il fatto

Attimi di paura a Cossato per un incendio che ha colpito il tetto di una palazzina di tre piani. Il fatto è avvenuto poco prima delle 17 di oggi, 22 febbraio. Per cause da accertare, una canna fumaria è stata investita dalle fiamme creando preoccupazione tra i residenti della zona. Notevole la colonna di fumo, ben visibile a diversi chilometri di distanza. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con sei mezzi riuscendo a domare il rogo e a mettere in sicurezza il tetto. Presenti anche i Carabinieri e il personale della Protezione Civile. Non si conosce, al momento, l'ammontare dei danni.