Incendio boschivo a Valdilana, in azione squadre AIB

Incendio boschivo a Valdilana. Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 23 febbraio, in frazione Barbato. Sul posto si sono portate le squadre AIB che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a bonificare l'area interessata. Le cause sono in fase di accertamento.