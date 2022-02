Grigliata all'aperto vicina al bosco, un residente si preoccupa e chiama i Carabinieri

C'è grande preoccupazione nel Biellese sul fronte degli incendi. E può accadere che qualche cittadino possa allertare le forze dell'ordine, proprio per segnalare (e prevenire) situazioni potenzialmente pericolose.

È quello che è successo a Candelo nella giornata di ieri, 22 febbraio: un gruppo di ragazzi, infatti, ha organizzato una grigliata, a pochi passi da un bosco vicino. Un residente si è accorto di ciò che stava avvenendo e ha avvertito i Carabinieri perché, a suo dire, il barbecue era troppo vicino alla selva e alle abitazioni.

I militari dell'Arma si sono portati sul posto per identificare l'intera comitiva. Molto probabilmente i giovani verranno sanzionati perché si trovavano a operare in un luogo non idoneo.