Occhieppo Inferiore, torna la fagiolata di carnevale al polivalente

Il polivalente di via Adriano Caralli 7 a Occhieppo Inferiore diventerà, domenica 27 febbraio, il luogo in cui verrà distribuita la fagiolata di carnevale organizzata dalla Pro Loco e in partenza alle ore 11:15. Si invitano i partecipanti a portare da casa dei contenitori monoporzione e di prenotarsi al numero 338.2785153.