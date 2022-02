Muzzano in festa, 75 anni di carnevale

Domenica 27 febbraio il carnevale benefico muzzanese raggiungerà la sua 75esima edizione e il programma proposto per la giornata consisterà di tre appuntamenti principali. Si partirà alle ore 09:30 con la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale per poi proseguire con la benedizione e distribuzione della fagiolata da asporto nella piazza adiacente. In conclusione, alle ore 12:45, si svolgerà il pranzo di carnevale. Per maggiori informazioni 328.4879923 oppure 338.6518830.