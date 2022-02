Il ruolo della donna nella società e la sostenibilità, nei video realizzati per Agenda 2030 dai ragazzi dell'Iti

L’evoluzione del ruolo femminile negli ultimi secoli e l’importanza della raccolta differenziata e il grande impatto positivo che può avere sull’ambiente sono i temi che hanno affrontato i ragazzi dell'Iti in alcuni video nell’ambito del progetto Agenda 2030. In particolare, l'Agenda 2030 rappresenta il nuovo quadro di riferimento globale per l'impegno nazionale e internazionale teso a trovare soluzioni comuni alle grandi sfide del pianeta, quali l'estrema povertà, i cambiamenti climatici, il degrado dell'ambiente e le crisi sanitarie.

Nel video “Uomini e donne di domani”, l’evoluzione del ruolo femminile negli ultimi secoli, tramite il corso di Tecnologie Musicali dell’ITIS “Q. Sella” tenuto dalla prof.ssa Cristina Cavallo i ragazzi hanno voluto evidenziare alcuni aspetti della discriminazione di genere per sensibilizzare i nostri coetanei al fine di creare un futuro paritario e migliore per tutti noi. Autori del progetto sono stati Lucia Jo Gatteschi e Gabriele Monteleone, 3C LS.SA.M.

Nel video “Pensiamo al futuro”, pensa prima di comprare, gli allievi si sono avvicinati alla realtà locale, realizzando uno spot pubblicità-progresso per cercare di trasmettere i valori di sostenibilità e consapevolezza. A curarne la realizzazione sono stati Luca Biagi e Sveva Domenichelli, 3C LS.SA.M.

“Ogni azione fa la differenza, anche la tua”, è invece un video realizzato dagli allievi del corso di Tecnologie Musicali e Multimediali, 4^C LSSAM, di cui fanno parte Giulio Zola e Elena Trinchero. Ogni giorno ci viene ribadita l’importanza della raccolta differenziata e il grande impatto positivo che può avere sull’ambiente. Zola e Trinchero, entrambi alunni della classe 4C LSSAM, nel loro video per l’Agenda 2030 raccontano quanto anche solo prestare attenzione durante una semplice “pausa caffè” possa fare la differenza. Nonostante la brevissima durata del video, non falliscono nel loro nobile intento e nella drammaticità dello storytelling riescono persino a strappare un sorriso allo spettatore.