Caiazzo invia a Biella un’antica pietra per il selciato monumentale di Nuraghe Chervu

Arriva dal Comune di Caiazzo, in provincia di Caserta la “pietra ricavata da un’antica selce del territorio caiatino, per l’area monumentale di Nuraghe Chervu che l’Associazione Su Nuraghe ed il Comune di Biella stanno realizzando per onorare la memoria dei Caduti italiani nella Prima Guerra Mondiale”, scrive il sindaco di Caiazzo, Stefano Gianquinto, nella lettera di accompagnamento.

"L’iniziativa di apporre le pietre di riuso - continua il Primo cittadino - è stata prontamente accolta dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione del febbraio 2021, e la nostra partecipazione, unita alle numerose adesioni dei Comuni Italiani, permetterà di realizzare il selciato ove, tutti insieme, ricorderemo i soldati, in gran parte giovani, Caduti per la Patria”.Il gradito dono lapideo viene accompagnato da copia della Deliberazione comunale e da un’immagine istituzionale con Sindaco in Fascia tricolore accanto al Gonfalone della Città insignita della Medaglia D’Argento al Merito Civile, in attesa di poter partecipare di persona a Biella appena sarà possibile fissare e definire la data dell’inaugurazione alla quale saranno invitati Sindaci e Amministratori delle diverse località che hanno aderito all’iniziativa.