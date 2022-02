A Candelo si preparano le padelle, l’oratorio Don Rondi accoglierà la fagiolata

Sarà l’oratorio Don Rondi ad accogliere la fagiolata di Candelo in programma per sabato 26 febbraio. La distribuzione inizierà alle ore 16 e proseguirà fino alle 17:30, inoltre sarà riservata solo ai possessori dei buoni che sono stati recapitati casa per casa nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio, oppure ritirati durante i sabati successivi presso il circolo parrocchiale San Lorenzo, il piazzale del Conad o a seguito delle Sante Messe.