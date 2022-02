RSA, come sono cambiate le case di risposo in 2 anni di pandemia?

Come sono cambiate le Residenze Sanitarie Assistenziali in 2 anni di pandemia?

Newbiella lo ha chiesto a Stefano Morenghi, direttore di tre case di riposo biellesi: Nostra Signora di Oropa di Sordevolo, Pier Giorgio Frassati di Pollone e Simonetti di Netro, dove, tra personale sanitario ed amministrativo, addetti a cucina e pulizia, lavorano circa 100 persone.

“Le RSA – dichiara Morenghi – hanno l’obbligo di avere il direttore sanitario che si occupa della parte burocratica come l’approvvigionamento dei farmaci, la predisposizione del Piano Assistenziale Individuale per gli ospiti, i rapporti con ospedale e medici. Il covid gli ha demandato la responsabilità di decisioni unilaterali, come chiudere le porte ai parenti durante le quarantene”.

“Inoltre la pandemia ha stato rivoluzionato tutto – continua Morenghi – . Abbiamo creato i percorsi pulito e sporco, con le aree dove stoccare i relativi rifiuti, gli ascensori per cose pulite e quelli per le cose sporche. Abbiamo riorganizzato la distribuzione dei pasti: porzioni monouso tutte servite in camera con una quantità indescrivibile di rifiuti, trattati tutti come potenzialmente infetti”.

Fin dall’inizio del covid-19 le RSA hanno affrontato il problema personale. Già nel periodo pre pandemia – precisa Morenghi - il personale era appena sufficiente perchè negli anni c’è stato un calo di vocazione di medici, infermieri ed operatori sanitari. Ad esempio è successo che i posti dei corsi di laurea per infermieri, e dei corsi OSS, non venissero saturati. Abbiamo avuto anche dipendenti No Vax: situazione superata sensibilizzandoli, talvolta in maniera semplice altra con più impegno, alla vaccinazione”.

Sul fronte ospiti si sono rese necessarie le visite “on line” con i parenti. “Una modalità adottata fin dalla prima ondata del marzo 2020, - spiega Morenghi - anche se in modo arraffazzonato con i dispositivi personali. Grazie al lavoro dell’animatrice, e anche di infermieri, fisioterapisti, impiegati amministrativi, abbiamo spiegato ai nostri anziani la necessità di questa novità che è stata la videochiamata. La tecnologia ci ha aiutato per metterli in contatto con i parenti disperati che non avevano più contatti con gli ospiti. In più le nostre tre strutture hanno permesso più livelli di incontro, come quelli attraverso il vetro, stanzoni grandi dotati di plexiglass, e, all’esterno nella bella stagione, i terrazzi, i giardini ed i gazebo”.

Due anni di pandemia i cui le RSA hanno fatto i conti con molti decessi. “Le prime tre ondate hanno fatto tante vittime. – sottolinea Morenghi – Noi, in una settimana abbiamo perso il 30% egli ospiti, una situazione inaccettabile. Dato nettamente migliorato con la variante Omicron grazie alla sua bassa letalità ed alla copertura vaccinale, che ci hanno permesso di portare i decessi vicino allo zero”.

Un altro tipo di perdita hanno subito le RSA in questi due anni: quella economica non compensata dagli scarsi ristori. “Una situazione che riguarda tutte le RSA. – conclude Morenghi - Le prime tre ondate hanno comportato, per 6 mesi, una riduzione del 30% degli ospiti: ad esempio su 50, averne 15 in meno per 6 mesi con una perdita media di 2mila euro per ospite al mese. Un buco che ci portiamo in dote una volta tornati alla situazione normale e che non colmeremo. A fronte di ciò siamo stati ristorati dell’IVA sulle prime mascherine, ed abbiamo aumentato le rette in maniera fisiologica. Aumenti che non copriranno quelli dell’energia che, in alcuni casi, è passata da 4mila a 15mila euro di bolletta di elettricità”.