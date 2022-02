Cerrione, tre percettori del reddito di cittadinanza al lavoro per 6 mesi: il grazie del Comune

Francesco Bramato, Paolo Givone e Antony Zanuto hanno lavorato per sei mesi per la comunità di Cerrione. “Tre residenti che, percettori del reddito di cittadinanza si sono messi a disposizione del Comune – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - Seguiti dal responsabile consigliere Gaetano Iapichino, per sei mesi, con un progetto condiviso, hanno lavorato in modo ineccepibile per i loro concittadini, pulendo strade, piazze, giardini, aree gioco. Ora sono disponibili ad essere assunti. Un grazie di cuore dall'amministrazione comunale”.