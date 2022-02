Ventilazione meccanica nelle scuole, confronto aperto tra Regione e Anci

L'assessore all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo Studio universitario Elena Chiorino ha partecipato al webinair organizzato sul tema della ventilazione meccanica nelle scuole realizzato da Regione Piemonte in collaborazione con ANCI Piemonte.

“L’incontro - dichiara l'assessore Chiorino - ha voluto fornire gli elementi necessari sul tema della ventilazione meccanica in classe, progetto sui cui stiamo ragionando concretamente come Regione Piemonte, anche e soprattutto in relazione all’esempio della Regione Marche. L’esperienza negativa della pandemia, in termini di restrizioni e sacrifici, deve essere da stimolo per tutti noi per lavorare in sinergia e avviare un percorso condiviso proprio con gli amministratori per identificare la migliore soluzione finalizzata a garantire una scuola in presenza e in sicurezza per i nostri figli. Ritengo sia importante valutare l’installazione di un sistema di purificazione/ventilazione meccanica dell’aria in classe visti gli studi e gli strumenti che oggi la tecnologia mette a disposizione. La nostra idea è, al termine di tutte le valutazioni del caso, avviare dei bandi che coinvolgano nella progettualità le scuole del Piemonte sempre nell’ottica di lavorare in presenza e in un ambiente sano.”