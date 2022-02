Valdilana lancia l'allarme: “Situazione idrica critica, ridurre consumo acqua”

Emergenza idrica a Valdilana. Lo comunica il Comune sui propri canali social con un post: “A seguito di comunicazione ricevuta da Cordar Valsesia, ente gestore dell’acquedotto comunale, informiamo la cittadinanza che, per quanto riguarda in particolare il territorio triverese, la situazione idrica risulta critica. Pertanto, visto il perdurare del periodo di siccità dovuta alla prolungata mancanza di precipitazioni atmosferiche: si invita tutta la popolazione a ridurre il consumo di acqua al minimo essenziale. Evitiamo gli sprechi e gli usi a scopi non strettamente non necessari (irrigazione giardini, orti, lavaggio auto privata) al fine di preservare la risorsa”.