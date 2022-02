Seab, i comuni soci confermano la fiducia al Cda guidato da Luca Rossetto

Le polemiche degli ultimi mesi sulle spese legali eccessive contenute nei solleciti di pagamento inviati da Seab per insoluti su tassa rifiuti si sono smorzate durante l'ultima assemblea dei comuni soci.

Assemblea convocata dal Consiglio di Amministrazione guidato dal presidente Luca Rossetto per verificare la fiducia dei soci sull'operato di salvataggio dell'azienda da parte dello stesso Cda.

L'esito dell'assemblea è stato una conferma di fiducia con maggioranza “bulgara”, come racconta il presidente: “Ha votato contro Mezzana Mortigliengo e si è astenuto Cossato. Fiducia confermata dall'intervento di diversi sindaci per ribadire che stiamo realizzando una missione molto impegnativa, che è la missione di tutti e non solo del Cda, e stiamo salvando l'azienda tutti insieme”.

Un attestato di stima in vista dell'adunanza dei creditori chirografari del prossimo 9 marzo, in cui Seab presenterà il piano concordatario nella procedura di concordato preventivo. “Ci presentiamo ai creditori – afferma il presidente Seab – dopo avere ribaltato una situazione complessa e compromessa per portare l'azienda in una posizione solida: dai -4.5 milioni di euro di tesoreria netta di tre anni fa ai +2 o +3 o +3,5 milioni di oggi a seconda dei mesi e degli esborsi”.

Un'altra buona notizia sono i 30 dipendenti a tempo indeterminato che saranno assunti nelle prossime settimane. “Lo abbiamo annunciato recentemente – dichiara Rossetto - alle organizzazioni sindacali che hanno accolto la notizia con grande soddisfazione. Fra qualche settimana avvieremo le procedure di concorso, procedura che è sempre dovuta”.