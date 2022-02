Gaglianico, strada verso Sandigliano di nuovo aperta

Da questa mattina, 23 febbraio, la strada per andare verso Sandigliano da Gaglianico è di nuovo aperta a doppio senso di marcia.

Dal 7 febbraio la viabilità sulla strada principale che corre nei pressi del Comune era stata rivista per interventi alla rete del gas metano e aveva creato non pochi disagi agli abitanti.

A darne notizia è lo stesso sindaco Paolo Maggia: "Capiamo i lavori, ci mancherebbe, ma sono stati giorni difficili per i cittadini e finalmente la strada ora ha riaperto e non si devono più fare tanti giri con la macchina per muoversi nel territorio comunale nei pressi del Comune".